ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ISS ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਉਮੀਦਾਂ - ISS MISSION EXPERIENCE

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਐਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ISS ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ (ani)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2025 at 10:20 PM IST

4 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISS) ਦੇ ਸਫਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਐਕਸੀਓਮ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਨਮੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 'ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ'।"

ਭਾਰਤ "ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਸਨ।

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"-ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ,ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਨਯਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਓਮ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ, ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ STEM ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਐਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ..

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਰੋ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ।"

ਐਕਸੀਓਮ 4 ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਲਕਨ 9 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੂ ਡਰੈਗਨ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੋ 2000 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।-ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ,ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

'ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ'


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਇਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਭਵਿੱਖ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 'ਇੱਕ ਸਭ ਲਈ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੋਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਗਗਨਯਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

