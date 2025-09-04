ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਫੀਡਸਟਾਕ'
ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕੂੜਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ (LIB) ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ) ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਫੀਡਸਟਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Cabinet approves ₹ 1,500 crore Incentive Scheme to promote Critical Mineral Recycling in the country— Ministry of Mines (@MinesMinIndia) September 3, 2025
Scheme incentives to develop capacity to recycle battery waste and e-waste for extraction of critical minerals#CabinetDecisions
Read more: https://t.co/anTQKe7UVP pic.twitter.com/h5yhc50EQP
'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ'
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ'
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 20% ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਓਪਰੇਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
' 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼'
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 270 ਕਿਲੋ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋ ਟਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 70,000 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।