ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ 'ਗਜਨੀ' ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ 'GANGSTER UP' ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ।
22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ
ਦਰਅਸਲ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਰਫ਼ ਰੁਦਰ ਗੋਂਡ (22), ਜੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਰੁਦਰ ਗੋਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ "ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਪ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਉਰਫ਼ ਰੁਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਰਫ਼ ਰੁਦਰ ਗੋਂਡ ਰੇਲ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਸੀ।
ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗੈਂਗ
ਜੀਆਰਪੀ ਸੀਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਉਰਫ਼ ਰੁਦਰ ਗੋਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰੁਦਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਲੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੁਦਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਟੀ ਮਾਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
ਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰੁਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰੁਦਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜੀਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਹੱਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।