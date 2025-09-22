ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ ਸਭ ਜਾਣੋ।

ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ GST ਸਲੈਬ, 5% ਅਤੇ 18%, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ

ਸਮਾਨਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਤੇਲ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੋਮ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ)12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਖੰਡ12 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪਾਸਤਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਲੇਕਸ, ਨੂਡਲਜ਼, ਬਿਸਕੁਟ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਮੁਰੱਬਾ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪੀਜ਼ਾ ਰੋਟੀ, ਖਖੜਾ, ਚਪਾਤੀ, ਰੋਟੀ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਸਮਾਨਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟਾਇਲਟ ਸਾਬਣ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਲੋਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਜਨਰਲ ਟੇਬਲਵੇਅਰ/ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਇਰੇਜ਼ਰ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਜ਼ੇ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਹੈਂਡਬੈਗ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਰਨੀਚਰ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪੈਨਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਾਕ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਨਕਸ਼ੇ, ਗਲੋਬ, ਚਾਰਟ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ
ਅਭਿਆਸ ਕਿਤਾਬ, ਨੋਟਬੁੱਕ12 ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟੀਵੀ (LED, LCD), ਮਾਨੀਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਸਮਾਨਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਟਰੈਕਟਰ (1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ)12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ/ਟਿਊਬ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵਾਹੀ/ਕਟਾਈ/ਝੜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ/ਟ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ/ਲਾਨ/ਖੇਡ ਰੋਲਰ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪੰਪ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ

ਸਮਾਨਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ
ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟ12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਐਨਕਾਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੈਡੀਕਲ/ਸਰਜੀਕਲ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5% ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ
ਦੁਰਲੱਭ ਦਵਾਈਆਂ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਜ਼ੀਰੋ

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ

ਸਮਾਨਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਟਾਇਰ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ)

29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

(28% ਜੀਐਸਟੀ + 1% ਸੈੱਸ)

18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV

50 ਸੈਂਟ

(28% ਜੀਐਸਟੀ + 22% ਸੈੱਸ)

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਰੋਇੰਗ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਕੈਨੋ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ

ਸਮਾਨਵਾਪਸੀ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਸਿਗਾਰ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬੀੜੀ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ)28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਕੱਪੜੇ

ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ, ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ, ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕੱਪੜੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ (2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ)12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕੱਪੜੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ (2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ)12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ

ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਸਲੈਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮਿੰਟ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਛਤਰੀਆਂ, ਛਪਾਈ, ਚਮੜਾ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,500 ਤੋਂ ਘੱਟ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕੈਸੀਨੋ, ਰੇਸ ਕਲੱਬ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਆ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ?

ਸਮਾਨਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ)28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਡੱਬੇ28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਛੋਟੀ ਕਾਰ

29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

(28% ਜੀਐਸਟੀ + 1% ਸੈੱਸ)

18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ

43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

(28% ਜੀਐਸਟੀ + 15% ਸੈੱਸ)

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV

50 ਸੈਂਟ

(28% ਜੀਐਸਟੀ + 22% ਸੈੱਸ)

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

