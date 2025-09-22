ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ ਸਭ ਜਾਣੋ।
Published : September 22, 2025 at 8:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ GST ਸਲੈਬ, 5% ਅਤੇ 18%, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ
|ਸਮਾਨ
|ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਤੇਲ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮੋਮ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ)
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਖੰਡ
|12 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪਾਸਤਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਲੇਕਸ, ਨੂਡਲਜ਼, ਬਿਸਕੁਟ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਮੁਰੱਬਾ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪੀਜ਼ਾ ਰੋਟੀ, ਖਖੜਾ, ਚਪਾਤੀ, ਰੋਟੀ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
|ਸਮਾਨ
|ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਟਾਇਲਟ ਸਾਬਣ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਲੋਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜਨਰਲ ਟੇਬਲਵੇਅਰ/ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਇਰੇਜ਼ਰ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
|ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਜ਼ੇ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਹੈਂਡਬੈਗ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਰਨੀਚਰ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪੈਨਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਾਕ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਨਕਸ਼ੇ, ਗਲੋਬ, ਚਾਰਟ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
|ਅਭਿਆਸ ਕਿਤਾਬ, ਨੋਟਬੁੱਕ
|12 ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ
|ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਟੀਵੀ (LED, LCD), ਮਾਨੀਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
|ਸਮਾਨ
|ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਟਰੈਕਟਰ (1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ)
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ/ਟਿਊਬ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਵਾਹੀ/ਕਟਾਈ/ਝੜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ/ਟ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ/ਲਾਨ/ਖੇਡ ਰੋਲਰ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪੰਪ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਸਮਾਨ
|ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
|ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟ
|12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਐਨਕਾਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮੈਡੀਕਲ/ਸਰਜੀਕਲ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5% ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ
|ਦੁਰਲੱਭ ਦਵਾਈਆਂ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਜ਼ੀਰੋ
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਸਮਾਨ
|ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਟਾਇਰ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ)
29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
(28% ਜੀਐਸਟੀ + 1% ਸੈੱਸ)
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV
50 ਸੈਂਟ
(28% ਜੀਐਸਟੀ + 22% ਸੈੱਸ)
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਰੋਇੰਗ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਕੈਨੋ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ
|ਸਮਾਨ
|ਵਾਪਸੀ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਸਿਗਾਰ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਬੀੜੀ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ)
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
|12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕੱਪੜੇ
|ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ, ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ, ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ
|12 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਕੱਪੜੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ (2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ)
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਕੱਪੜੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ (2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ)
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਸਲੈਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮਿੰਟ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ
|ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਛਤਰੀਆਂ, ਛਪਾਈ, ਚਮੜਾ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,500 ਤੋਂ ਘੱਟ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਕੈਸੀਨੋ, ਰੇਸ ਕਲੱਬ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਆ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ
|12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ?
|ਸਮਾਨ
|ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
|ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
|ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ)
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਡੱਬੇ
|28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਛੋਟੀ ਕਾਰ
29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
(28% ਜੀਐਸਟੀ + 1% ਸੈੱਸ)
|18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ
43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
(28% ਜੀਐਸਟੀ + 15% ਸੈੱਸ)
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV
50 ਸੈਂਟ
(28% ਜੀਐਸਟੀ + 22% ਸੈੱਸ)
|40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ