ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਣਾਅ ? ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ਚਿਮਨੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸਿਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - GOAT TRIES TO JUMP INTO CHIMNEY

ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਣਾਅ ? ( Canva )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 38 minutes ago