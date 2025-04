ETV Bharat / bharat

Published : April 7, 2025 at 11:04 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 11:21 AM IST

ਵਾਰਾਣਸੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲਾਲਪੁਰ ਪਾਂਡੇਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸਮੇਤ 7 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਣਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ (Etv Bharat) ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪੀੜਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਪੁਰ ਪਾਂਡੇਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਸਿਗਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

