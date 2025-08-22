ETV Bharat / bharat

ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ MBBS ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ - BILASPUR AIIMS MBBS COUNSELING

ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ MBBS ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੜੀ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 22, 2025 at 7:33 PM IST

ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੈਚ-2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

'ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ'

ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਮਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੱਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

'ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ'

ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 590 ਅੰਕ ਅਤੇ 84 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NEET UG 2025 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ MCC ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

30 ਅੰਕ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਰੈਂਕ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ NEET ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ AIIMS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਅੰਕ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਆਈ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। - ਸ਼ਿਵ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ

TAGGED:

AIIMS BILASPURFAKE DOCUMENTSਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਮਜ਼ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸBILASPUR AIIMS MBBS COUNSELING

