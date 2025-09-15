ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਪੁੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਮਰੋਹਾ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਪੁੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੌਤਮਪਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਫਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੋਹਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਨੋਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਲੀ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਧਨੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।