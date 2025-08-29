ETV Bharat / bharat

ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ 2025: ਲੱਕੜ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ - GANESH UTSAV 2025

ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ 2.5 x 3 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

LAL MAHAL IN PUNE
ਪੁਣੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਥੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ (ETV Bharat)

ਇਸ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

LAL MAHAL IN PUNE
ਲਾਲ ਮਹਿਲ (ETV Bharat)

ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ 2.5 x 3 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

LAL MAHAL IN PUNE
ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV Bharat)

ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਮਹਿਲ

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

LAL MAHAL IN PUNE
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ (ETV Bharat)

ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਵਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਥੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ (ETV Bharat)

ਇਸ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

LAL MAHAL IN PUNE
ਲਾਲ ਮਹਿਲ (ETV Bharat)

ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ 2.5 x 3 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

LAL MAHAL IN PUNE
ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV Bharat)

ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਮਹਿਲ

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

LAL MAHAL IN PUNE
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ (ETV Bharat)

ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਵਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SANKET BALKAWADELAL MAHAL IN PUNEGANESH UTSAVਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਰਵੀ ਯੋਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.