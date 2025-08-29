ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਥੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ 2.5 x 3 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਲਾਲ ਮਹਿਲ
ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਵਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਕੇਤ ਬਲਕਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਿਸਤਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਕੇਤ ਬਾਲਕਵੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।