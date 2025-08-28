ਬਿਹਾਰ/ਨਾਲੰਦਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 355 ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਲਾਵ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਪਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲਾਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਵ ਐਸਐਚਓ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲਾਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਿਲਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ, ਸਿਲਾਵ ਐਸਐਚਓ
80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਘਟਨਾ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ 355 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਲਾਵ ਵ੍ਰਿਧ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੋਬਾਰ ਠਾਕੁਰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ ਪਰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ'
ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੋਬਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਠਾਕੁਰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
"ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਖਾੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ।"- ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪੰਡਿਤ, ਸਥਾਨਕ
150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਡਵਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਡਵਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।