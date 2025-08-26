ETV Bharat / bharat

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ: ਜਾਣੋ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਕਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ? - GANESH CHATURTHI 2025

Ganesh Chaturthi 2025: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ।

Ganesh Chaturthi 2025
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2025 (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 5:17 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:54 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:44 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਸ਼ਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ganesh Chaturthi 2025
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2025 (CANVA)

ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:05 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

Ganesh Chaturthi 2025
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2025 (CANVA)

ਗਣੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ- ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  • ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ, ਰੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਜਾਓ।
  • ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
  • ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ।
  • ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚੌਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਓ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਓਮ ਗਣ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮ:' ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
  • ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
  • ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਓ।
  • ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਗ ਮੋਦਕ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  • ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।

ਭੋਗ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਭਗਤ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦਕ, ਮੋਤੀਚੂਰ ਲੱਡੂ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਮਾਲਪੂਆ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Ganesh Chaturthi 2025
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2025 (CANVA)

ਪੰਚਾਂਗ ਅਤੇ ਮੁਹੂਰਤ

  1. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 05:57 PM
  2. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: 06:48 PM
  3. ਚੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨ: 09:28 PM
  4. ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ: 04:28 ਤੋਂ 05:12 PM
  5. ਵਿਜੇ ਮੁਹੂਰਤ: 02:31 ਤੋਂ 03:22 PM
  6. ਸੰਧਿਆ ਮੁਹੂਰਤ: 06:48 ਤੋਂ 07:10 PM
  7. ਨਿਸ਼ਿਤ ਮੁਹੂਰਤ: 12:00 ਤੋਂ 12:45 PM

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।]

