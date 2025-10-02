Gandhi Jayanti Special: ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਈ ਗਈ 'ਬਾਪੂ' ਦੀ ਅਣਮੁਲੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਦੇਸ਼

Gandhi Jayanti Special: ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਈ ਗਈ 'ਬਾਪੂ' ਦੀ ਅਣਮੁਲੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਦੇਸ਼
Gandhi Jayanti 2025: ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ"। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1869 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1888 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 1891 ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ। 1893 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1906 ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 1909 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, 1915 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 1917 ਦਾ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, 1920-22 ਦਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, 1930 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ
- ਗਿਟਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ AK-47 ਬੰਦੂਕ : ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਜ਼ਰ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ AK-47 ਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 1930): ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 241 ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੱਡੀ (ਗੰਨ-ਕੈਰੇਜ): 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ (ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ) ਤੋਂ ਰਾਜਘਾਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਅਮਰ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਂਚ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਜਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ: ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1908 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ: ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
- ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡਾਇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਟਰਮੈਰਿਟਜ਼ਬਰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼: ਜਦੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ "ਹੇ ਰਾਮ" ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ
ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।