ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ - Friendship of Lawrence and Aman Saw

ETV Bharat / bharat

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ - Friendship of Lawrence and Aman Saw

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 19 hours ago

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ( Friendship of Lawrence Bishnoi and Aman Saw )