ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਤਰੀ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ - FRAUD IN NAME OF SUNNY LEONE

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 3 minutes ago

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਜਗਦਲਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਤਾਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਤਾਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ? ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਐੱਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਤਰੀ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੇਦਮਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਤਾਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?

ਮਹਤਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ- 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?- 22 ਦਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?- ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ - ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਤਰੀ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਹਰੀਸ਼ ਐੱਸ, ਕਲੈਕਟਰ, ਬਸਤਰ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਤਾਰੀ ਵੰਦਨਾਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।- ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਐਂਗਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।