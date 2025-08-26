ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਸਲਮੇਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਘਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰੋ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇੰਖਈਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਫਾਈਟੋਸੌਰ ਨਾਮਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਰਾਸਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਲੱਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੰਬਾਈ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ।"
ਡਾ. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇੰਖਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਖੋਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਸਲਮੇਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਿਰਫ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"
ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੋਜ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ.) ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਵੀ.ਐਸ. ਪਰਿਹਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇੰਖਈਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਰਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 'ਫਾਈਟੋਸੌਰ' ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਰਾਸਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੱਪ ਲੱਗਭਗ 2 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਖੋਜ
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਘਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾ. ਐਨ.ਡੀ. ਇੰਖਈਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਭਗ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ (ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਲ) ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਟੋਸੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ ਸੀ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਇਨੋਸੌਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵ
ਟ੍ਰਾਈਸਿਕ ਕਾਲ 251.9 ਤੋਂ 201.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੀਅਨ-ਟ੍ਰਾਈਸਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂ, ਕਿਰਲੀ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਜੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਦੀਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੇਘਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇੰਖਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਬੂਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਥਾਈਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਵੁੱਡ ਫਾਸਿਲ ਪਾਰਕ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਇੰਖਈਆ ਨੂੰ ਜੇਠਵਾਈ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਥਾਈਯਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਟੇਰੋਸੌਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ'
ਡਾ. ਇੰਖਈਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਕੱਛ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਮਾਰੂਥਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਥਿਸ ਸਾਗਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਜੇਠਵਾਈ, ਥਾਈਅਤ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।