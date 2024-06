ETV Bharat / bharat

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ- ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਯਤਨ - Ravneet Bittu took over the post

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jun 11, 2024, 3:45 PM IST | Updated : Jun 11, 2024, 4:34 PM IST

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ( Etv Bharat Reporter )

Last Updated : Jun 11, 2024, 4:34 PM IST