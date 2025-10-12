ETV Bharat / bharat

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।

OPERATION BLUE STAR
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025

4 Min Read
ਸੋਲਨ: ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਟਫੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ।

'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ'

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, "ਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ੂਟ ਯੂ ਮੈਡਮ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ'

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।" ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

'1984 ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ'

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਨ। ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਕਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ 1984 ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਚਿਦੰਬਰਮ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

'ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ'

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।" ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

'ਦਿੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ'

ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਏ.ਐਸ. ਦੁਲਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, "ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਜ਼" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੁਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

