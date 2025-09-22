ETV Bharat / bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

Harbhajan Singh inaugurated Durga Puja pandal
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (X@harbhajan_singh)
author img

By ANI

Published : September 22, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) : ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਬਜੋਨਿਨ ਦੁਰਗੋਤਸਵ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਪ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰਸਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ।"

ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।'

ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ।'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਾਦਾ (ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ) ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸੌਰਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗਾਂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਲਿਆ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 'ਪਿੰਡ ਦਾਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪਿਤਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੌ ਦਿਨ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਨਕਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਚੰਡਿਕਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ, ਮਹਾਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਸਰਸਵਤੀ ਦੇ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ' ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਨਮ

ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਹਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਨੌਂ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਚੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੂਜਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ANI)

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER CRICKETER HARBHAJAN SINGHHARBHAJAN SINGH AT DURGA PUJAਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ!

ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.