ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਛੋਟ - INDIAN RAILWAYS

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਪੈਕੇਜ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 10:31 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਪੈਕੇਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਛੋਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਓ-ਡੀ ਜੋੜੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵੇਰਵੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:-

  • ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਲੈਕਸੀ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ (ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕੂਪਨ, ਵਾਊਚਰ ਅਧਾਰਤ ਬੁਕਿੰਗ, ਪਾਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀਓ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
  • ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ (ਆਨਲਾਈਨ) ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ।
  • ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਐਨਆਰ ਲਈ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ

13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

