ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੰਦ, ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਫਸੇ - FLOOD LANDSLIDES IN JAMMU KASHMIR

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Published : August 29, 2025 at 8:20 PM IST

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਗਲ ਰੋਡ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ-ਸਿੰਥਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਲੇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਥਨ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੋਨਮਾਰਗ-ਲੇਹ ਸੜਕਾਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇਅ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਖੇਨੀ ਅਤੇ ਚੇਨਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਤੋਂ ਰਿਆਸੀ, ਚੇਨਾਨੀ, ਪਟਨੀਟੋਪ, ਡੋਡਾ, ਰਾਮਬਨ, ਬਨੀਹਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 250 ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਅਤੇ ਖਾਨਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭੱਟ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਕਟਵਾਈ ਸੀ, ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਗਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਧਮਪੁਰ ਦੇ ਸਮਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨਐਚ 44 ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਦੂਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਦੂਲੂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

