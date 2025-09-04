ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਿਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 207.47 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲ (ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ) 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 207.09 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 8,018 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,030 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: NDRF continues rescue operations at Yamuna Bazar as the area remains submerged due to the overflowing Yamuna River.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
Commandant of the 16th Battalion, NDRF, Abujam Bijoy Kumar Singh says, “The water levels have stabilised. According to forecasts, by 8 pm, water… pic.twitter.com/AEkN3eTVfV
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ 16ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਬੂਜਾਮ ਬਿਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੱਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਯਮੁਨਾ 205.33 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 207.46 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 208.66 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Civil Lines area of Delhi flooded, latest visuals from the area.— ANI (@ANI) September 4, 2025
Several areas of the city are reeling under flood and waterlogging as the water level of river Yamuna continues to rise following heavy rainfall. pic.twitter.com/oX7EjtZl9c
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਯਮੁਨਾ ਪੁਲ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਆਈਟੀਓ, ਰਾਜਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈ ਹੈ। ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂਆਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed as water from the overflowing Yamuna river enters parts of the national capital.— ANI (@ANI) September 4, 2025
(Visuals from ISBT Kashmere Gate) pic.twitter.com/crRi8cATPK
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Delhi | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/0kk5dwTEhU— ANI (@ANI) September 4, 2025
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। - ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ
#WATCH | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/S3js3aFEXK— ANI (@ANI) September 4, 2025
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ
ਯਮੁਨਾ ਖਾਦਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਰਪੁਰ ਖਾਦਰ, ਗੜ੍ਹੀ ਮੰਡੂ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਮੱਠ, ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਰਡਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਪੁਲ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟੀਲਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਰਾਮ ਅਖਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਪੁਲ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਬੈਂਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਤੋਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ-
- ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਚੰਦੀਰਾਮ ਅਖਾੜਾ-ਆਈਪੀ ਕਾਲਜ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੇਤੂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋਹਲੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।