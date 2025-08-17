ETV Bharat / bharat

ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ - YOUTUBER BIG BOSS OTT WINNER ELVISH

Bigg Boss OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਗੁਰੁਗਰਾਮ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ।

Firing at Elvish Yadav's house in Gurugram, bike riding miscreants opened fire
ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰ 57 ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ।

ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2020)

ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਰਗੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਬਨਾਮ ਟਿਕਟੋਕ ਵਿਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਲਿੰਗਭੇਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 2 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਰੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (2023)

ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਵਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।

ਮੈਕਸਟਰਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2024)

ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਕਸਟਰਨ (ਸਾਗਰ ਠਾਕੁਰ) ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਕਸਟਰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 14 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਅਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ" 'ਤੇ 14.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੌਗਸ" ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਜੇਤੂ

ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ "ਸਿਸਟਮ ਕਲੋਥਿੰਗ" ਅਤੇ "ਐਲਗ੍ਰੋ ਵੂਮੈਨ" ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰ 57 ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ।

ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2020)

ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਰਗੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਬਨਾਮ ਟਿਕਟੋਕ ਵਿਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਲਿੰਗਭੇਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 2 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਰੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (2023)

ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਵਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।

ਮੈਕਸਟਰਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2024)

ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਕਸਟਰਨ (ਸਾਗਰ ਠਾਕੁਰ) ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਕਸਟਰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 14 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਅਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ" 'ਤੇ 14.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੌਗਸ" ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਜੇਤੂ

ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ "ਸਿਸਟਮ ਕਲੋਥਿੰਗ" ਅਤੇ "ਐਲਗ੍ਰੋ ਵੂਮੈਨ" ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US TRADE TALKELVISH YADAV BREAKING NEWSFIRING ON ELVISH YADAVਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦYOUTUBER BIG BOSS OTT WINNER ELVISH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ਜਾਣੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤਰਾ ਕਿੰਝ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.