ETV Bharat / bharat

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ICU 'ਚ ਭਰਤੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

Fire broke out at SMS Hospital
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 9:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ (SMS Hospital) ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ICU ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਧੂੰਆਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।

Fire broke out at SMS Hospital
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਾਤ ਭਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

8 ਮੌਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਧਾਕੜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ 11 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ 13 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਐਸਐਮਐਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਹਿਮ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

18 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀ-ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 18 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ (SMS) ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਟੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 11.20 ਵਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੂੰਆਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।"

Fire broke out at SMS Hospital
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਧਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Last Updated : October 6, 2025 at 9:43 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SMS TRAUMA CENTRE FIREJAIPUR HOSPITAL FIREJAIPUR ACCIDENTFIRE BROKE OUT AT SMS HOSPITALHOSPITAL ICU FIRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੋਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ India Bike Week 2025, ਜਾਣੋ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ 2025, ਕੀਮਤ 9.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.