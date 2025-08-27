ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਟਿਵੇਨੀ ਲਿਗਾਮਮਾਦਾ ਰਾਬੂਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ। ਫਿਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੂਕਾ ਨੇ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ICWA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲੁਵੇਤੀ ਰਾਬੂਕਾ ਵੀ ਸਨ।
#WATCH | Delhi | Fijian PM Sitiveni Ligamamada Rabuka says, " ...the recent announcements of the tariffs (by the united states)...i told him (pm modi) the other day, somebody is not very happy with you, but then you are big enough to weather those discomforts..." (26.08) pic.twitter.com/RNLqywxpPY— ANI (@ANI) August 26, 2025
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕੱਪੜੇ, ਝੀਂਗਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਬੂਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੂਕਾ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਬੂਕਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਜੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਬੂਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅੱਜ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 1879 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ('ਗਿਰਮਿਟਿਆ') ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੈਂਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1879 ਅਤੇ 1916 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ 60,553 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਜੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1920 ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਂਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਵਿੱਚ ਫਿਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1948 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।