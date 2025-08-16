ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗੋਵਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ।
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਅਜਿਹੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਵਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਆਈਡੀਅਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ' ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਫੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਵਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾਦਰ ਵਿੱਚ 'ਆਈਡੀਅਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ' ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਦੀ 'ਜੌਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮ' ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਸ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ) ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ 'ਗੋਵਿੰਦਾ' ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਿਵ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਿਵਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 'ਗੋਵਿੰਦਾ' ਸਮੂਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਹਾਦਸੇ 'ਚ 30 ਗੋਵਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੋਵੰਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਗੋਵਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ (ਦਹੀਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ) ਤੋੜਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ' ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈਕਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।