'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ', ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ- ਕਿਹਾ- 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

Published : September 21, 2025 at 6:38 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵਰਾਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।"

'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਬਣ, ਬੁਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ..."

'2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

'ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਅਸੀਂ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ GST ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।"

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸੀ।

