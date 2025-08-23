ETV Bharat / bharat

ਈਟੀਵੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (RFC) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਟਾਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ETV) ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਮੀਡੀਆ ਬੈਰਨ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

'ETV @ 30' ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਡੰਡਰਾਮੀ ਰੈਡੀ, ਬੀ ਗੋਪਾਲ, ਬੋਯਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨੂ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਰਲੀ ​​ਮੋਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਮ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੈਡੀ, ਐਸ ਗੋਪਾਲ ਰੈਡੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਕਿਰਨ, ਕੇਐਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ (ETV Bharat)

ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਈਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਟੀਵੀ "ਆਪਕਾ ਟੀਵੀ" ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ "ਹਮਾਰਾ ਟੀਵੀ - ਹਮਾਰੀ ਤਾਫ" ਬਣ ਗਿਆ।

ਖੱਬੇ ਤੋਂ - ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਲੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਜੇ, ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੱਪੀਨੇਡੂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਚਿਰੰਜੀਵੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀ ਐੱਮਡੀ, ਆਰਕਿਊ ਮੁਰਲੀਹਨ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਰ. ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੇਮਿਨੀ ਕਿਰਨ। (ETV Bharat)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨਾਲ 300-400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ।"

ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ.ਐਮ. ਕੀਰਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਬਰਦਸਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"

ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਮ ਨੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। (ETV Bharat)

ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ 20ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਈਟੀਵੀ ਤੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ।" ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਟੀਵੀ, ਹਮਾਰਾ ਟੀਵੀ, ਆਪਕਾ ਟੀਵੀ... ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।' ਸਲਾਮ।"

ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਫਾਰੀਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ (ETV Bharat)

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

'ਈਟੀਵੀ @ 30' ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਅਤੇ ਚੈਤਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੀਤ 'ਈਟੀਵੀ ਯੰਤਮ' ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਤਰਾ, ਸੁਨੀਤਾ, ਐਸਪੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਚਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

50 ਵਾਇਲਨਵਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਨਾ ਵਾਦਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀ-ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਗਰਲਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਨਾਇਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਧੀਰ, ਅਧੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਰੂਪ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ, ਕੀਰਵਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘੰਟਾਸਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਾਲਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਜੀਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵਿਜਯਨ ਬਿੰਨੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਮੇਡਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਫਾਰੀਆ ਨੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਟੈਪਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ (ETV Bharat)

ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

1995 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਤੇਲਗੂ, ਈਟੀਵੀ ਬੰਗਲਾ, ਈਟੀਵੀ ਮਰਾਠੀ, ਈਟੀਵੀ ਕੰਨੜ, ਈਟੀਵੀ ਉਰਦੂ, ਈਟੀਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਈਟੀਵੀ ਓਡੀਆ, ਈਟੀਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਈਟੀਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਈਟੀਵੀ ਬਿਹਾਰ/ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਯੂਪੀ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ।

ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ - ਈਟੀਵੀ (ਜਨਰਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ), ਈਟੀਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਪਲੱਸ - ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਈਟੀਵੀ ਲਾਈਫ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਟੀਵੀ ਅਭਿਰੂਚੀ - ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ; ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਸਿਨੇਮਾ - ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ।

