ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਈਟੀਵੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। 27 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ, ਈਟੀਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੀਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਸੁਜੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਜਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਜੈ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸਿਆ।
'ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ'
ਤੇਲਗੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮਡੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ, ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੱਪੀਨੀਡੂ ਕੋਨੇਰੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੁਖੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ, ਈਨਾਡੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡੀਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੋਨਾਲਗੱਡਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਏਵੀ ਰਾਓ, ਆਈ ਵੈਂਕਟ, ਅਜੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਈਟੀਵੀ ਨੇ ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ।