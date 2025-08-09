Essay Contest 2025

37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਮਗਰੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ ਧਾਰਲੀ,ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੈਦਲ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2025 at 11:17 AM IST

ਨਵੀਨ ਉਨਿਆਲ, ਧਾਰਲੀ: 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚੀ'

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1.30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ।

ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ:

ਧਾਰਲੀ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਤਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਪ ਵੀ ਹੈ ਪਰ 39 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੀਰਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਗਭਗ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਾਰਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ।

ਖੀਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਮਲਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ

ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਘਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੀਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰ, ਹੋਟਲ, ਹੋਮਸਟੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਗਾਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਾਬਾ ਯਾਨੀ ਧਾਰਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੀਕ ਕੇ ਧਾਰਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਲਬਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

"ਦੁਪਹਿਰ 1:12/13 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਏ।" - ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਮੁਖੀਬਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ

ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ (ETV Bharat)

'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਖਾਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖਾਬਾ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

'ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼'

ਫਿਲਹਾਲ, ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰਲੀ ਦੇ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਲੀ, ਮੁਖਵਾ, ਹਰਸ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 125 ਜਵਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ 30 ਜਵਾਨ, ਘਟਕ ਟੀਮ ਦੇ 10 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਈਜੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ 250 ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 75 ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ 7 ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 113 ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਫੌਜ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ 75 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 15 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 25 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਚਿਨੂਕ ਅਤੇ ਦੋ MI-17 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ UKADA ਦੇ 8 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਨ:

ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 25 ਲੋਕ।

ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 150 ਸਿਪਾਹੀ।

ਫੌਜ ਦੀ ਘਟਕ ਟੀਮ ਦੇ 12 ਸਿਪਾਹੀ।

ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ 10 ਸਿਪਾਹੀ।

BAG ਰੁੜਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ 30 ਸਿਪਾਹੀ।

ITBP ਦੇ 250 ਸਿਪਾਹੀ।

NDRF ਦੇ 113 ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ।

SDRF ਦੇ 33 ਸਿਪਾਹੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 5 ਲੋਕ।

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਲੋਕ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਦੇ 15 ਲੋਕ।

ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਲੋਕ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ 25 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੀਆਰਓ ਦੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 815 ਲੋਕ ਧਾਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

