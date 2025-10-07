ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ EPS ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ EPFO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 7, 2025 at 4:48 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਪੀਐਸ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ - ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਈਪੀਐਫ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ EPFO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ EPFO ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ (ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ) ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
EPS ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS), ਜੋ ਕਿ EPF ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, EPFO ਨੇ EPF ਸਕੀਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹5,000, ₹6,500, ₹15,000) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। EPFO ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ EPFO ਨੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਵੈਧ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ।