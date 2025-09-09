ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਮੇਵਾਤ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਨੌਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
Published : September 9, 2025 at 12:53 PM IST
ਨੂਹ/ਹਰਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਲਕਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 75 ਸਾਲਾ ਰਹੀਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹੀਮੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ।" ਰਹੀਮੀ ਖੁਦ 1996 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ
ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੂਹ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੁਨੇਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ 85 ਸਾਲਾ ਅਸਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਗੁਦੜੀ ਅਤੇ ਰੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਲਕਪੁਰੀ ਦੀ 72 ਸਾਲਾ ਮਹਿਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਦੜੀ ਬੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।"
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੁਦੜੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ (ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ - ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ - ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਮੇਵਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" - ਉਮਰ ਪਾਰਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਅਸਲਮ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਨੂਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਖਿਲ ਪਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।"