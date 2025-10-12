ETV Bharat / bharat

"ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ", 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ

ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

peepal tree
ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)
Published : October 12, 2025 at 2:14 PM IST

ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ। ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਰੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਵਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

peepal tree
ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ (ETV Bharat)

2001 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਗੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ

ਦੇਵਾਲੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ, ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਸਦਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ।

"ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।" - ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ, ਸਾਰਾਗੰਡ ਪਿੰਡ

DEVLA BAI
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ (ETV Bharat)

"ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।" - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਦਰੱਖਤ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਲਾ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੈਰਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

