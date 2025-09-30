ਈਨਾਡੂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸੀ ਸਕੂਲ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
September 30, 2025
ਖੰਮਮ/ਅਮਰਾਵਤੀ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਈਨਾਡੂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਨਾਡੂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁੰਟੂਰ, ਵਾਰੰਗਲ, ਖੰਮਮ ਅਤੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 'ਈਨਾਡੂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਗੇਟਵੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਪਾਰਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 41.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੇ 9.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੰਮਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ
ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਗਾਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਲੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਈਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਸਹਾਯਮ ਰਘੂਰਾਮ ਰੈਡੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਨੁਦੀਪ ਦੁਰੀਸੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਅਤੇ ਈਨਾਡੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਐਮ.ਐਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਹਬੂਬਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ
ਮਹਿਬੂਬਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਲੀਕੁਦੁਰੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਵੀਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਨਾਡੂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਧਾਕਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਭੂਕਿਆ ਮੁਰਲੀ ਨਾਇਕ, ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਦਵੈਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਲੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਈਨਾਡੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ G+2 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਡਾਮੇਰੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 291 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਈਨਾਡੂ ਏਪੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਕਾਨਪਾਰਥੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵਿਸ ਬਿਓਂਡ ਨਿਊਜ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਈਨਾਡੂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਐਮ.ਐਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1976 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੱਕ, ਈਨਾਡੂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।