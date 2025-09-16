ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ
ਲੋਹਾਮੰਡੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਮਯੰਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈ-ਸਕੂਟੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : September 16, 2025 at 10:05 PM IST
ਆਗਰਾ: ਘਰ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਈ-ਸਕੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਲੋਹਾਮੰਡੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਮਯੰਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ 40 ਗਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈ-ਸਕੂਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੀ ਧੀ ਕਾਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਧੀ ਕਾਕੁਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਦੌੜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੀ ਕਾਕੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ (95) ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ (85) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਛਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।