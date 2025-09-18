ETV Bharat / bharat

DUSU ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੀ ਅੱਜ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ, ABVP ਅਤੇ NSUI ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

DUSU Elections 2025 Voting
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025

5 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (DUSU) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2025-26 ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ABVP) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (NSUI) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ SFI-AISA ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। DU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

DUSU Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ETV Bharat)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

  1. ਅੰਜਲੀ
  2. ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ
  3. ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ
  4. ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ
  5. ਜੋਸ਼ਲਿਨ ਨੰਦਿਤਾ ਚੌਧਰੀ
  6. ਰਾਹੁਲ
  7. ਉਮਾਂਸ਼ੀ
  8. ਯੋਗੇਸ਼ ਮੀਨਾ
DUSU Elections
ABVP ਅਤੇ NSUI ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ

  • ਗੋਵਿੰਦ ਤੰਵਰ
  • ਰਾਹੁਲ ਝਾਂਸਲਾ
  • ਸੋਹਨ ਕੁਮਾਰ
DUSU Elections 2025: Voting today
ABVP ਅਤੇ NSUI ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

ਸਕੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ

  1. ਅਭਿਨੰਦਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
  2. ਕਬੀਰ
  3. ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ
  4. ਮੋਹਿਤ
DUSU Elections
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ:

  1. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ
  2. ਅਕਸ਼ਿਤਾ
  3. ਅਮੇਲੀਆ ਐਨ ਵਰਗੀਸ
  4. ਦੀਪਿਕਾ ਝਾਅ
  5. ਲਵਕੁਸ਼ ਭਡਾਨਾ

ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਂ -

ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ: ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ: 52

ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ: 2.75 ਲੱਖ

ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਾਕਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ: 18 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ

ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਪਤ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2025

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

NSUI ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ

NSUI ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ DUSU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੋਸ਼ਲਿਨ ਨੰਦਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NSUI ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ "ਬਦਲਾਅ" ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

DUSU Elections
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਮੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਅਯੋਗ RSS-ਸਮਰਥਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ

NSUI ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਸ਼ਲਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਚੋਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਏਗੀ।

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ABVP ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ

ABVP ਨੇ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੋਵਿੰਦ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਝਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ)

ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ (ਗੋਵਿੰਦ ਤੰਵਰ)

"ਇੱਕ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਫੀਸ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ)

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਦੀਪਿਕਾ ਝਾਅ)

ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ.-ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ. ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ - ਅੰਜਲੀ

ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਸੋਹਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਕੱਤਰ - ਅਭਿਨੰਦਨਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ

ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ -

ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ- ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

DUSU Elections 2025: Voting today
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

ਗੋਵਿੰਦ ਤੰਵਰ- ਗੋਵਿੰਦ ਤੰਵਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ- ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੀਜੀਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੀਪਿਕਾ ਝਾਅ: ਦੀਪਿਕਾ ਝਾਅ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਰਿਤੂਮਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜੋਸ਼ਲੀਨ ਨੰਦਿਤਾ ਚੌਧਰੀ - ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇਨ ਬੋਧੀ ਅਧਿਐਨ, ਪਾਲ ਪਿੰਡ, ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। 2019 ਤੋਂ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ, ਜੋਸ਼ਲੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਝਾਂਸਲਾ - ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇਨ ਬੋਧੀ ਅਧਿਐਨ। ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਕਬੀਰ - ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ II ਤੋਂ, ਨਾਗਲੀ ਜਾਲਿਬ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਬੀਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਵਕੁਸ਼ ਭਡਾਨਾ - ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ, ਅਨੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਆਨਰਜ਼) ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

