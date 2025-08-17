ਹਿਮਾਚਲ/ਮੰਡੀ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਔਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਨਾਰਸਾ, ਟਕੋਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਵੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਇਸ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਨਾਰਸਾ, ਟਕੋਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਵੈਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਵੈਨ ਵਿੱਚ, ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਔਟ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਸਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਟੋਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟੋਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੇਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਟੋਲਾ ਤੋਂ ਮਾਹੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਡਹੇੜੀ ਦੇ ਅਰੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਖੱਡ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 311 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਐਨਐਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। 348 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 119 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 175 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 322 ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ 44 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ।