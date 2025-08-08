ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲਤ ਰੱਖੜੀ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ-
ਬਰੇਸਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਸਲੇਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਰੱਖੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਧਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਪਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ: ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਰਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ: ਰੱਖੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਤ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੋ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਰਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੱਖੜੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖੜੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ
ਰੱਖੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਾਖੀ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-