ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 56 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਲਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।
ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ
ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਡਾਕਟਰ
ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਟਿਊਮਰ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਆਮ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬ੍ਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਣੋ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।