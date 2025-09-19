ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
CPAM(Congenital Pulmonary Airway Malformation) ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਲਮਨਰੀ ਏਅਰਵੇਅ ਖਰਾਬੀ (CPAM) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਹੋਲ ਓਪਨ ਚੈਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋਰੈਕੋਸਕੋਪਿਕ (ਕੀਹੋਲ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ, 50 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਨਤ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਥੋਰੈਕੋਸਕੋਪਿਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।