ਵੇਲਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ KSPCB ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਨੜ ਬਿੱਗ ਬੌਸ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਐਸਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਲਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

KANNADA BIG BOS 2025
KANNADA BIG BOS 2025 (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 9:30 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਨੜ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਐਸਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਲਸ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸ਼ੋਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੌਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਉਦਘਾਟਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੌਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।"

'10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੇਲਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਵੇਲਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵੀ. ਗੁਰੂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੇਲਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਵੇਲਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਨੜ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਕੇਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 2024 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਬਿਦਾਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਐਸਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

