ETV Bharat / bharat

Love Life, ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ DU ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, Gen-Z ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - DU NEW COURSE ON LOVE RELATIONS

Love Life, ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ DU ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 18, 2025 at 10:31 PM IST 3 Min Read