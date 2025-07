ETV Bharat / bharat

ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ 'ਆਪ', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ - AAP VS BJP

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਫੋਨ 48999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,37000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਖਰੀਦਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,27,999 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ 17 ਲੱਖ 63,482 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ - ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "AMOUNT SPENT IS ON HIGHER SIDE OF THE PRESCRIBED LIMIT FOR PURCHASE OF PHONE FOR CM. IT IS BELIEVED THAT RELAXATION HAS BEEN SOUGHT BEYOND PRESCRIBED LIMIT TO WORDS PURCHASE OF PHONE। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।