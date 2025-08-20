ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ 41 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਈ ਖੀਮਜੀ ਸਾਕਾਰੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਥੱਪੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ।"
ਕੀ ਬੋਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ?
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੀਮਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਨੂਬੇਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
#WATCH | Bhanuben, mother of Rajesh Khimji, who attacked Delhi CM Rekha Gupta today, says, " my son did this out of his love for dogs. i appeal to the cm that we are poor people, my son should be forgiven..."— ANI (@ANI) August 20, 2025
"he is a devotee of mahadev. he left home saying that he was going to… https://t.co/qbnsyljq3r pic.twitter.com/mKA7zxHabs
"ਉਹ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਜੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੀਮਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Delhi CMO says, " a person attacked cm rekha gupta during jan sunvai today. the accused has been nabbed by the delhu police and is being questioned."<="" p>— ani (@ani) August 20, 2025
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।"
I strongly condemn the cowardly attack on Hon’ble CM @gupta_rekha Ji during a public hearing.— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 20, 2025
Her fearless connect with people and unwavering commitment to public service clearly unsettles the opposition, which is stooping to such shameful tactics.
Wishing her strength, safety… pic.twitter.com/Qn5Zyscjh4
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ- 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'
Delhi LoP and AAP leader Atishi tweets, " the attack on delhi's chief minister rekha gupta is highly condemnable. in a democracy, there is a place for disagreement and protest, but there is no place for violence. hoping that the delhi police will take the strictest action against… pic.twitter.com/9iOZWbnIUS— ANI (@ANI) August 20, 2025
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#WATCH | On an attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence, Delhi Congress chief Devender Yadav says, " this is very unfortunate. cm leads the entire delhi, and i think that the more such incidents are condemned, the less it is. but this incident also exposes… pic.twitter.com/TJ2jOsx9jc— ANI (@ANI) August 20, 2025
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਮੰਦਭਾਗਾ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?"