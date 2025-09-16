BMW ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

BMW ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
Published : September 16, 2025 at 8:18 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
BMW ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ BMW ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ADCP ਅਭਿਮਨਿਊ ਪੋਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ... ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ... ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ... ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਾਊ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ BMW ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਬਾਈਕ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਨੂਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ BMW ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।"
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ BMW ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਨਿਊਲਾਈਫ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।