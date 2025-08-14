ਬਿਹਾਰ: ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾਜੀ ਦੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੀਬਾਗ ਮਾਨਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਯਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਗਯਾਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
- ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੀ ਮਾਂ
"ਉਸ ਨੇ 'ਆਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ' ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਗਯਾਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
- ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ, ਲੇਖਕ
ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ
ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਯਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।