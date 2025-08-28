ਸ਼ਿਮਲਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਰਣਭਾਈ ਚੁਡਾਸਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ, 33 ਹਜ਼ਾਰ 55 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 972 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 36,083 ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14,61,427 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 14,26,447 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 13,92,179 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 13,58,415 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,21,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1,27,512 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1,18,910 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1,15,123 ਮਾਮਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 98,386 ਮਾਮਲੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 94,832 ਮਾਮਲੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86,124 ਮਾਮਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 78,604 ਮਾਮਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 77,205 ਮਾਮਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7676,708 ਮਾਮਲੇ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 61,175 ਮਾਮਲੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 55,335 ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42,288 ਮਾਮਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 32,513 ਮਾਮਲੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30,763 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ।
ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 517 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 230 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 202 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 558 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 252 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 28,387 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 14,112 ਮਾਮਲੇ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 1823 ਮਾਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1152 ਮਾਮਲੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 408 ਮਾਮਲੇ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 318 ਮਾਮਲੇ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 268 ਅਤੇ 173 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
|ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|366
|380
|393
|401
|408
|ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|206+ 124
|219+ 135
|238+150
|252 +161
|268+173
|ਦਿੱਲੀ
|25178
|25969
|26735
|27561
|28387
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|12726
|13060
|13395
|13744
|14112
|ਲੱਦਾਖ
|286
|294
|302
|309
|318
|ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|27
|28
|28
|31
|32
|ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|1577
|1623
|1679
|1753
|1823
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1024
|1053
|1088
|1120
|1152
ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 37880, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 38834, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 39787, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 40721 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 41713 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1035, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1064, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1087, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1125 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1143 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1768, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1805, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1854, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1890 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1935 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1899, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2022, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2097, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2169 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2250 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1837, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1919, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1985, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2063 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2114 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 2574, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2623, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2715, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2790 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2871 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 2879, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2943 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3025 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 3099 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 3168 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 38636 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 39521 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 40435 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 41337 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 42288 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 8799 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 8978 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 9164 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 9373 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 9566 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।