ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ '7 ਵਾਰ ਡਿੱਗੋ, 8 ਵਾਰ ਉੱਠੋ' ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦੀ ਗੁੱਡੀ ਭੇਂਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ? - PM MODI VISIT JAPAN

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ। ਉਹ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ
August 29, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਸ਼ੋਰਿੰਜਨ ਦਾਰੂਮਾ-ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ, ਰੇਵ. ਸੇਈਸ਼ੀ ਹੀਰੋਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਪਾਨੀ ਗੁੱਡੀ, 'ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ' ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡੀ (Doll) ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯੋਸ਼ਿਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਅਤੇ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ (Daruma Doll) ਕੀ ਹੈ?

ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ, ਗੋਲ, ਜਾਪਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ੇਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੋਧੀਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੋਧੀਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਰੂਮਾ ਡੌਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ?

ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਹਾਵਤ "ਸੱਤ ਵਾਰ ਡਿੱਗੋ, ਅੱਠ ਵਾਰ ਉੱਠੋ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਅਤੇ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ -

"ਮੇਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

