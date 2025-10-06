ETV Bharat / bharat

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 'ਚ ਤਬਾਹੀ: ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

DARJEELING LANDSLIDES
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 'ਚ ਤਬਾਹੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 12:53 PM IST

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿਰਿਕ ਖੇਤਰ

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰੇਬੰਗਲੋ, ਸੁਕੀਆ ਪੋਖਰੀ ਅਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਾਕਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਯਨ ਗੁਹਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜੀਟੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਤ ਥਾਪਾ, ਜੋ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾਂ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2015 ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਘਣੀ ਚਿੱਕੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕ, ਮੀਰਿਕ-ਸੁਖਿਆਪੋਖਰੀ ਸੜਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਤੋਂ ਮਿਰਿਕ, ਘੂਮ ਅਤੇ ਲੇਪਚਾਜਗਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਰਿਕ-ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਨਬੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਾਕਾਟਾ ਦੇ ਧਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੂ ਬਿਸਟਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ ਸਮੇਤ ਉਪ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1968 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1899 ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ 1950 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

