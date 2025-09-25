ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 25 September : ਸਿੰਘ (LEO) - ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ।ਤੁਲਾ (LIBRA)- ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਰਾਸ਼ੀਫਲ (CANVA)
Published : September 25, 2025 at 7:23 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ - ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਵਾਦਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਇੱਛਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ-ਹਾਸਿਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਲਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀਪਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਹੀ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।