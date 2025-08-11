- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਓਗੇ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭੋਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਓਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਖੋਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਉਦਾਰਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਹਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ!
- ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (CANVA)
Published : August 11, 2025 at 7:42 AM IST
3 Min Read
